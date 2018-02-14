Волочкова поймала пьющего любовника в сексуальное рабство

Несколько дней назад Анастасия Волочкова объявила о паузе в отношениях со своим молодым человеком Михаилом Логиновым. Однако после недавней публикации Instagram пользователи заподозрили, что балерина удерживает своего любовника в сексуальном рабстве.

Последний роман знаменитости предоставил подписчикам социальной сети уже много поводов для домыслов и критики. Ранее большая часть аудитории строила предположения, что Михаил Логинов постепенно спаивает партнершу и посягает на её имущество. Именно на алкогольное опьянение фанаты списывали некоторые эпатажные выходки Анастасии Волочковой.

Теперь же - пауза. Несмотря на публичное объявление, пара по прежнему продолжает жить под одной крышей и тесно общаться. Так Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографии с отдыха в компании. На них Михаил преспокойно жарит рыбу и позирует рядом со звездой. В этом случае пользователи считают, что мужчина попросту занимается с Анастасией Волочковой сексом без обязательств, пока она не нашла себе более перспективного избранника. Кроме сексуального наслаждения, он получает возможность жить в шикарном доме.