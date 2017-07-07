Поклонники обвинили Сергея Безрукова в повторении снимков Максима Галкина

Известный актёр Сергей Безруков показал фото, где у него на голове был венок. Поскольку недавно подобный снимок был у телеведущего Максима Галкина, интернет-пользователи обвинили Безрукова в повторении его кадров.

По словам актёра, этот венок ему сплели младшая дочь Мария вместе с женой. Девочка назвала украшение «короной для папы», а сам Безруков в шутку сравнил его с «шапкой Мономаха». Подписчики отметили, что выглядит очень красиво, однако уточнили, что актёр не первый, кто выставляет такие фото, как сообщает «Версия.Инфо».

Телеведущий Максим Галкин недавно также появился с венком на голове, сделанным для него дочерью. Из-за этого получилось повторение снимков. Некоторые пользователи начали рассуждать, что это уже начало интернет-тренда среди российского шоу-бизнеса. Тем более, что Безрукову, как и Галкину, венок на голове был явно к лицу.