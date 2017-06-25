Яна Рудковская планирует завести четвертого ребенка, потому что мечтает о дочке

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко рассказали о том, что хотят завести дочь и планируют зачатие.

Известно, что Яна Рудковская многодетная мать. На данный момент у нее подрастают 3 сына, однако Яна призналась в том, что она уже давно мечтает о том, чтобы родить дочь. Семейная пара имеет общего сына Сашу, который родился в 2013 году. В узком кругу Саша известен как Гном Гномыч. Так его прозвали родители. Кроме того, у продюсера имеется еще 2 сына, которые родились еще до ее встречи с известным фигуристом. Они получили от своей матери имена Андрей и Николай.

Недавно у Яны Рудковской прошло интервью, в котором она рассказала о том, что хочет завести четвертого ребенка, потому что мечтает о дочери. Как заявила продюсер, она со своим мужем сейчас как раз работают над процессом зачатия.

Известно, что недавно вокруг супружеской пары возник скандал, так как Рудковская и Плющенко рассказали о воспитании сына. В своих словах они упомянули о том, что запугивают ребенка ремнем и время от времени оставляют в темной комнате. Из-за серьезного скандала известной паре пришлось записать видео, на котором Саша рассказывает о том, что ничего плохого с ним не происходит.