Юлия Ковальчук возмущена большим заработком блогеров

Известная певица Юлия Ковальчук возмутилась тем, что блогеры много зарабатывают. По ее мнению, есть другие более уважаемые профессии.

В интернете Юлия Ковальчук опубликовала свое обращение на тему блогерства. Девушка недовольна тем, что многие зарабатывают очень большие деньги из-за того, что они просто популярны в социальных сетях. Блондинка уточнила, что ту молодежь, которая создает новые направления в творчестве и других сферах, она очень уважает. Вот только блогеров к таким группам она никогда не относила.

Певица отметила, что уважаемые врачи и педагоги зарабатывают намного меньше блогеров, хотя их труд должен цениться намного сильнее. По ее мнению, если однажды микроблог Instagram прекратит свое существование, то те, кто на нем зарабатывает, останется ни с чем.

Среди подписчиков многие согласились с Юлией. Правда, нашлись остроумные ребята, которые спросили у нее, почему многие певцы без голоса зарабатывают даже больше блогеров. Вот только на этот вопрос блондинка не ответила.

Напомним, что Юлия Ковальчук с 2001 по 2007 год была солисткой популярной группы "Блестящие". В составе коллектива она приняла участие в записи около 40 песен и в съемках 9 музыкальных видео. После ухода из "Блестящих" она занялась сольной карьерой. Летом 2015 года девушка представила свой дебютный альбом.