Как неродная: мать вновь раскритиковала Ксению Собчак в Каннах

Людмила Нарусова посетила Каннский кинофестиваль вместе с дочерью Ксенией Собчак и заочно осудила её перед камерой. Такая видеозапись появилась в социальной сети "ВКонаткте".

Вместе с матерью и супругом Ксения Собчак отправилась в Канны на премьеру собственного фильма о политике Анатолии Собчаке. На мероприятии Людмила Нарусова повстречала близкую подругу Екатерину Мцитуридзе, которая возглавляет Роскино.

На видеозаписи руководитель российского ведомства обнимает депутата и называет её "приёмной мамой". Екатерина Мцитуридзе отмечает, что очень любит Людмилу Нарусову и всегда прислушивается к её советам. В ответ растроганная мама Ксении Собчак отметила, что собеседница действительно внимает её наставлениям, в отличие от родной дочери.

Ранее СМИ неоднократно писали о натянутых отношениях несостоявшегося кандидата в президенты с матерью. Сама Людмила Нарусова признавалась в излишней опеке и, наоборот, осуждала либеральные методы воспитания своего внука Платона. Она рассказала, что в четыре месяца Ксения Собчак водила сына плавать в бассейн. Политик утверждает, что сама бы никогда на подобное не решилась.