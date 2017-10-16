Сосед Марьянова по палате в центре "Феникс" рассказал о последних днях жизни актера

Сосед по палате актера Дмитрия Марьянова, который проходил лечение от алкоголизма и погиб в реабилитационном центре "Феникс", рассказал о последних днях жизни знаменитости. По его словам, Марьянов пришел в центр добровольно, а вот покинуть его уже не смог.

Как рассказал 23-летний молодой человек, его в центр "Феникс" отправила на лечение мать, так как он страдал от наркотической зависимости. Там он и познакомился с Марьяновым, с которым лежал в одной палате. По его словам, все лечение артиста состояло из капельниц и снотворного, которого давали просто "лошадиную" дозу. Молодой человек отметил, что актера закалывали, словно свинью, каждые 2 часа приходили сотрудники центра и кололи ему снотворное, из-за чего у Марьянова случались сильные припадки.

Он не понимал, где реальность, а где сон, не осознавал, где находится, часто звал жену и говорил, что уже вылечился. После таких припадков дозу снотворного ему уменьшили, но полностью отменять не стало. Иногда пациентам клиники завязывали глаза, заклеивали рты или на несколько суток закрывали в душной комнате, не разрешая выходить на улицу.

В "Фениксе" не было поваров, готовить еду и мыть за собой посуду приходилось самим пациентам. Еду им привозили сотрудники центра, они отбирали деньги, которые родственники присылали пациентам, и сами ездили в магазин. Молодой человек рассказал, что Марьянов хотел покинуть клинику, однако у него отобрали телефон, не позволяя звонить жене, а также не отпустили на репетицию.

Кроме того, у него сильно болела нога, однако никто не обращал на это внимания, так как в клинике не было врачей. Сосед Марьянова рассказал, что выписался из центра за день до трагедии. На следующий день ему позвонил друг и рассказал, что Марьянова всего синего вынесли из центра и увезли, по некоторым данным, он уже был мертв.

Молодой человек переживает, что не успел отдать жене погибшего актера записку, в которой он просил забрать его домой.