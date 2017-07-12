Смерть в семье: дочь Александра Серова объявила о трагедии

15 мая дочь певца Александра Серова, Мишель, объявила подписчикам о большой трагедии в её семье. Печальной новостью она поделилась на своей странице в Instgaram.

Мишель Серова пишет о безвременной кончине своей любимого пса Поси. 13-летний кокер-спаниель страдал от онкологической болезни. Ранее Мишель сообщала о диагнозе питомца и нелегкой дилемме. Ветеринары поставили крест на выздоровлении Поси и предлагали его усыпить, чтобы избавить от страданий. Девушка вместе со своими родственниками долго не могли определиться с выбором. Они наблюдали за мучениями любимца, слушали его печальный вой. Сама Мишель не решалась расстаться с собакой, которую растила со щенячьего возраста. В итоге Пося скончался самостоятельно, без медицинского вмешательства.

Подписчики знаменитости оставили в комментариях слова своей поддержки и сочувствия. Некоторые поделились, что не понаслышке знают о горечи потери, и призвали Мишель держаться.