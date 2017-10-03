Самбурская появилась на сцене спустя 2 недели после загадочного исчезновения

В начале мая актриса Настасья Самбурская, которая известна всем по роли Кристины из телесериала «Универ», привела в шок многих своих фанатов. В своем Instagram актриса выложила фото, на котором запечатлена с большим количеством побоев. Сегодня, спустя 2 недели, Самбурская актриса возобновила свою работу в театре и приняла участие в спектакле. Свидетели заявляют, что актриса выглядит совершенно здоровой.

Никто так до конца и не разобрался было ли избиение артистки сфабрикованным или же на нее и правда совершили нападение. Известно только то, что в случившемся она обвинила программу «Ревизоро», с ведущей которой Самбурская уже давно не пребывает в хороших отношениях. По словам Настасьи, расследованием происшествия занимается следственная группа.

После загадочного поста в Instagram Самбурская не объявлялась. Она не поддерживала связь ни со своими поклонниками, ни с друзьями. Исчезновение актрисы уже привело всех в панику, однако сегодня она снова вернулась к работе и выглядит так, будто ничего произошедшего не было. Вид актрисы кажется совершенно здоровым. Видео с окончанием спектакля, в котором приняла участие Настасья Самбурская, появилось в сети, в издании РЕН ТВ.