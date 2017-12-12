Девушка, которой муж отрубил руки, станет гостью Андрея Малахова

Гостьей студии Андрея Малахова станет девушка, которой супруг отрубил руки. Ее муж спустя некоторое время решил отсудить себе их совместных детей.

В конце прошлого года супруг отрубил жене руки. Тогда она преодолела реабилитацию около полугода. Зрители программы Андрея Малахова пожертвовали деньги на новый протез для девушки. Теперь она привыкает к своим новым рукам. Вот только теперь муж захотел отсудить у нее их совместных детей.

В социальной сети девушка писала о том, что уже скоро состоится очередное заседание суда касательно лишения родительских прав. Стоит отметить, что ее супруга признали вполне вменяемым. Именно поэтому пока что суд не видит особых причин для такого шага. Также она поделилась с людьми тем, что во время реабилитации в России ей очень повезло: врача, к которому она попала, девушка назвала "знатоком своего дела".

Спустя несколько дней в суде будут решать, лишать ли супруга, отрубившего руки своей жене, родительских прав.