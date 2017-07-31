Андрей Малахов показал фото, где он "вылитый драгдилер"

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов решил позабавить фанатов и опубликовал фотографию, на которой он, по его мнению, похож на драгдилера. Телеведущий написал, что с момента фотосессии прошло более 10 лет, а первое впечатление от данного снимка так и осталось неизгладимым.

Буквально недавно Андрей Малахов посетил выставку своего друга-художника Вячеслава Филиппова и заметил там свою фотографию. По его словам, с момента данной фотосессии прошло более 10 лет, и тогда ему казалось, что он выглядит невероятно круто и похож на драгдилера, такое ощущение не покидает его и сейчас. На снимке Малахов запечатлен в костюме и белой рубашке, которая расстегнута на груди, а волосы на голове весьма "прилизаны".

Многих пользователей насмешила данная фотография, они сразу же сравнили Малахова со Стасом Михайловым и Валерием Леонтьевым, а некоторые отметили, что он напоминает актера Антонио Бандераса. Нашлись и те, кому телеведущий напомнил избалованного сына цыганского барона, однако все же многие сошлись во мнении, что фото весьма забавное и Малахову удалось повеселить фанатов.