При разводе бывший муж отнял у дочери Кобейна легендарную гитару

Экс-супруг дочери Курта Кобейна при разводе отсудил у неё легендарную гитару музыканта. Об этом пишет издание NME.

Речь идет о музыкальном инструменте, который лидер рок-группы Nirvana использовал во время концерта MTV Unplugged. Это выступление состоялось за год до трагической кончины музыканта. После гибели Курта Кобейна эту гитару оценивают в многие миллионы долларов. Стоит отметить, что в 2018 году фанаты отмечают 24-ю годовщину со дня потери культового рокера.

Фрэнсис Бин Кобейн вышла замуж за Исайю Сильву в 2014 году. Спустя два года семейной жизни они уже подали на развод, а совсем недавно - официально развелись по причине "непримиримых разногласий". Муж потребовал от супруги гитару, которую та, якобы, подарила ему во время совместной жизни. Фрэнсис пыталась отстоять наследие отца через суд, однако тот разрешил вопрос в пользу Исайи. По данным американских СМИ, остальные вещи Курта Кобейна дочь оставляет в своей собственности.