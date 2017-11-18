Сын Аллы Пугачевой в четырехлетнем возрасте стал вылитой копией Киркорова

Недавно в интернете появились фотографии четырехлетнего сына звезды российской эстрады Аллы Пугачевой. Поклонники певицы сразу же высказали свою версию о том, что мальчик чем-то похож на Филиппа Киркорова. Его внешность и длинные волосы больше напоминают Филиппа Бедросовича, чем Максима Галкина. Это в очередной раз подогрело слухи о том, что Примадонна родила сына не от своего мужа, а от другого человека.

Поклонники певицы уже давно начали высказывать свои подозрения в том, что Галкин не может быть биологическим отцом Гарри. Его внешность сравнивают с другими артистами. Ходило много слухов о том, что мальчик появился на свет благодаря Сергею Челобанову. Во время их отношений с Пугачевой, они никак не могли завести ребенка, поэтому заморозили биологический материал. Музыкант сам высказал свое предположение о том, что возможно Примадонна использовала этот замороженный продукт для зачатия Гарри и его сестренки Лизы.

На этот раз очередные слухи побудило фото четырехлетнего Гарри, который по внешности очень похож на короля российской эстрады. Фанаты высказались о том, что уж очень они похожи и действительно имеют много общих черт с известным певцом. Были и такие, кто назвал Гарри вылитой копией Киркорова. У них даже не было сомнений на счет того, что мальчик имеет гены Филиппа Бедросовича.