Пранкер, вырвавший микрофон у певицы на "Евровидении", пожаловался на избиения

Молодой человек, который выбежал на сцену "Евровидения" и вырвал микрофон у британской певицы, заявил о том, что его избивали.

Выступала представительница Великобритании SuRie. Мужчина выбежал на сцену и вырвал у нее микрофон. Охрана немедленно вывела его за кулисы. Исполнительница тут же поменялась в лице, было видно ее волнение. Однако девушка взяла себя в руки и допела песню до конца. Известно, что пранкер назвал себя Dr ACactivism. Также он заявил, что после его выхода на сцену его несколько минут жестоко избивали. Правда, кто именно применял силу в его отношении еще неизвестно.

Напомним, подобный случай был в Киеве во время финала "Евровидения-2017". Во время выступления победительницы прошлого года Джамалы на сцену выбежал пранкер. Парень снял штаны на сцене и продемонстрировал публике свои ягодицы. Охрана вышла вслед за ним и вывела нарушителя. Стоит отметить, что Джамала прекрасно держала себя в руках и не потеряла контроль. После этого случая певица заявляла, что у нее много вопросов к охране. По ее словам, на конкурсе такого масштаба такие ситуации не должны быть возможны. К слову, по ее мнению, если у пранкера было бы оружие, то она могла бы пострадать.