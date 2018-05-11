Трюк от звезды: Костюшкин в плавках затмил Волочкову экстремальным шпагатом

Российский певец Стас Костюшкин реализовал свою задумку и "упал" на шпагат для экстремального трюка. Видеозапись происшествия он опубликовал на своей странице в Instagram.

Знаменитость выделяется среди большинства коллег по шоу-бизнесу атлетической мускулатурой. Некоторое время назад он всерьёз озадачился вопросом шпагата, о чем неоднократно рассказывал в социальных сетях. Вот уже несколько месяцев Стас Костюшкин активно занимается растяжкой самостоятельно и вместе со своим тренером. В начале мая он продемонстрировал на фотографии со "шведской стенкой", что его шпагат уже близок к совершенству.

Оказалось, что все усилия были потрачены ради веселого пляжного трюка. Стас Костюшкин написал со своего курортного отдыха, что вместе с товарищем нашли "время и место", чтобы осуществить задуманное. На новом видео исполнитель в кепке и облегающих плавках резко падает на продольных шпагат, находясь на песчаном пляже. В этот момент другой акробат с разбегу перепрыгивает звезду в боковом сальто и приземляется у моря.

В хэштегах Стас Костюшкин иронично отметил, что рисковал своими гениталиями. Которые, однако же, не пострадали. Тысячи подписчиков положительно отметили стремление музыканта к подобного рода занятиям. Некоторые добавили, что шпагат Стаса Костюшкина понравился им намного больше тех, что регулярно публикует балерина Анастасия Волочкова.



