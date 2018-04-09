Гоген Солнцев продемонстрировал чувства к своей 63-летней жене

Гоген Солнцев не стеснялся демонстрировать публично чувства к своей супруге. Женщине 63 года.

Недавно гостем шоу Андрея Малахова стал шоумен Гоген Солнцев. Молодой человек привел в студию свою жену. Женщине полных 63 года. Известно, что после свадьбы своего сына мать Гогена была отправлена в больницу с инсультом. Многие не верят в искренность и любовь новоиспеченной пары. Однако Гоген Солнцев не стесняется публично демонстрировать чувства к своей супруге, а в своем Instagram парень регулярно публикует их общие снимки.

Мать Солнцева подчеркнула, что такого сына она и врагу не пожелает. По ее словам, после его женитьбы ее здоровье значительно ухудшилось. Она также отметила, что ее сын очень молод и ему бы семью строить, а Екатерина (супруга Солнцева) "страшная, как атомная война". У Екатерины есть взрослая дочь, которая тоже не сразу смирилась с выбором своей матери.

Прохор Шаляпин, присутствующий на съемках программы, заявил, что жена Солнцева не сравнится с его экс-супругой Ларисой Копенкиной. По его словам, Лариса - сплошная энергия, а также они до их пор поддерживают хорошие отношения.

Пользователи социальных сетей полагают, что и Шаляпину, и Солнцеву не дает покоя успех Максима Галкина. Ведь супруга известного юмориста Алла Пугачева так же намного старше его.