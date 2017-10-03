Фото отсидевшей в тюрьме экс-участницы "Дома-2" поразило ее поклонников

Фото отсидевшей в тюрьме экс-участницы "Дома-2" Анастасии Дашко поразило ее бывших поклонников. Его опубликовала подруга знаменитости и также выпускница скандальной телестройки Ольга Николаева, которую многие помнят по вымышленной фамилии Солнце.

В сети уже почти год не было вестей о бывшей участнице телевизионного шоу "Дом-2" Анастасии Дашко. Тем не менее, о ней решила напомнить ее подруга Ольга Солнце. Вчера на своей официальной странице социальной сети Instagram она опубликовала новое фото, на котором запечатлена вместе с отсидевшей в тюрьме звездой. Явно, что снимок не старый. Он поразил бывших поклонников Дашко, так как они уже давно о ней ничего не слышали о не знали, как она выглядит.

К слову, о ее внешности практически никто не сказал ничего плохого. Многие говорили, что она практически не изменилась с того момента, как закончила принимать участие в съемках "Дом-2". О ее текущей жизни в комментариях также поинтересовался Сэм Селезнев, еще один участник, который проявлял к Анастасии Дашко интерес и пытался строить с ней отношения. Солнце же ответила ему, что у той все хорошо, есть семья, работа, и она счастлива этому.