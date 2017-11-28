Участница "Дома-2" не видит конкуренции в лице Ольги Бузовой

Катя Родина, участница реалити-шоу "Дом-2", не видит конкуренции в лице Ольги Бузовой в борьбе за сердце Романа Гриценко.

Катя Родина уверено заявляла, что согласна бороться за сердце Романа Гриценко с другими девушками. Вот только она не видит конкуренции ни в лице других участниц, ни в лице ведущей Ольги Бузовой. Дело в том, что некоторое время Роман Гриценко ухаживал за Бузовой. После этого на детекторе лжи определили, что во время этих увлечений Ольгой у Романа были интимные отношения с другими женщинами. Ведущая проекта отреагировала очень эмоционально и категорически отказывалась в дальнейшем обсуждать эту историю.

По мнению Кати Родины, к участнице реалити-шоу Иване Диловой у Романа нет чувств. Его ухаживания за Ольгой Бузовой она также назвала мнимыми.

Напомним, что Роман Гриценко проявлял знаки внимания к Ольге Бузовой достаточно долго. Девушка не подпускала молодого человека ближе к себе. После скандальной истории с детектором лжи поклонники "Дома-2" пришли к выводу, что Роман хотел только привлечь к себе общественность за счет звездной ведущей.