Бывшая ведущая передачи "Ревизорро" Елена Летучая призналась, что ее ученики часто плачут на занятиях в Высшей Школе "Останкино". В начале этого года она заняла должность Художественного руководителя в заведении и представляла его в ходе Дня Открытых Дверей.

Накануне в Высшей Школе Кино и Телевидения "Останкино" в Москве проходил День Открытых Дверей. В программе принимала участие известная телеведущая Елена Летучая, которая на данный момент занимает в учреждении должность Художественного руководителя. Она рассказала, какую работу ей приходится проделывать с учениками, и какие при этом возникают сложности.

По словам Летучей, нередко на ее занятиях ученики не сдерживают своих эмоций и плачут. Так случается, когда у них опускаются руки при встрече с неудачей. По словам худрука, она готовит настоящих профессионалов, так что проблемы лишь помогают закалять ее подопечных. У каждого из них разные трудности, например, в прошлом году на обучение поступила девушка с дефектом речи. Поначалу ей было трудно, однако сейчас она вышла на новый уровень и работает в команде одного из ведущих национальных телеканалов, резюмирует Летучая.