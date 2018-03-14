Блогер Лена Миро пристыдила Татьяну Тарасову и обвинила в зависти

Популярная блогер Лена Миро в новой статье раскритиковала тренерские способности и человеческие качества заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Об этом журналистка написала в сети Telegram.

Лена Миро рассказала своим читателям, что считает Татьяну Тарасову хорошим тренером, но в прошлом. Теперь блогер заявила, что Тарасова исчерпала свои возможности и завидует другим успешным тренерам.

«Так вот, комментируя подленькое бегство неудачницы Олимпиады Медведевой в Канаду, Тарасова выкрикнула из-за кустов: «Орсер (новый тренер Медведевой) – потрясающий человек, он лучший тренер сейчас, у него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет». Нет пророка в своём Отечестве или мелкая гадливая зависть к успешному тренеру Тутберидзе? На мой взгляд, всё-таки второе», - написала Лена Миро.