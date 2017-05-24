Фанаты заподозрили беременность у Даны Борисовой

Знаменитая телеведущая Дана Борисова заинтриговала фанатов новой фотографией в социальной сети. Они решили, что их кумир в настоящий момент находится в положении и ждет ребенка.

Как известно, уже практически год Дана Борисова борется со своими вредными привычками и спешит помогать другим побороть зависимости. По все видимости, лечение прошло для нее успешно, так как телеведущая живет полной жизнью и радуется окружающему миру. Так, недавно она опубликовала на своей странице в соцсети новое фото, которое весьма заинтриговало фанатов.

В кадре она стоит напротив зеркала в белоснежном платье, а живот ее скрывает синий смайлик. Фанаты тут же предположили, что Борисова ждет ребенка, а цвет смайлика говорит о поле ее будущего ребенка. Поклонники также интересуются, кто мог стать отцом ребенка Борисовой. Сама телеведущая не стала отвечать фанатам и решила хранить интригу, подзадоривая их различными фотографиями.