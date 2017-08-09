Юрист: у Анны Седоковой мало шансов в борьбе за дочь

Юрист известной певицы Анны Седоковой заявил, что у нее мало шансов в борьбе против бывшего супруга за право воспитания дочери.

В мае 2018 года общественности стало известно, что Максим Чернявский хочет отсудить у Анны Седоковой их совместную дочь. Сейчас Анна Седокова зарабатывает деньги для того, чтобы оплатить работу юристов в судебном разбирательстве. Экс-супруг исполнительницы и их дочь Моника проживают в США.

Юрист Анны Седоковой подчеркнул, что вероятность ее победы в судебном заседании равна 30%, вероятность победы Максима Чернявского - 70% соответственно. Так вышло потому, что длительное время, когда Моника проживала с отцом в Америке, Анна не подавала жалоб в суд. Сейчас Седокова может видеться с дочерью только под надзором.

Причину того, что Максим Чернявский против встреч Моники с матерью, он сам не озвучивал. Сама певица полагает, что это возникло из-за его недовольства большим числом кавалеров Седоковой. Однако она не видит смысла задерживаться с мужчиной, если он не отвечает ее требованиям.

Напомним, что у Анны Седоковой трое детей, все они от разных мужчин. Это 14-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, 7-летняя Моника от Максима Чернявского, годовалый Гектор от Артема Комарова.