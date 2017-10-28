Супруга Тиграна Кеосаяна‍ показала трогательный снимок его матери

Нынешняя супруга Тиграна Кеосаяна‍ Маргарита Симоньян показала трогательный снимок его матери Лауры Ашотовны Геворкян, которой на данный момент уже 79 лет. Пользователи сети пришли от него в восторг и отметили, как молодо и привлекательно до сих пор выглядит пожилая актриса.

Накануне в официальном аккаунте Instagram известной российской журналистки и редактора нескольких успешных информационных агентств Маргариты Симоньян появилась фотография ее свекрови Лауры Геворкян. 38-летняя супруга Тиграна Кеосаяна‍ сопроводила ее надписью: "Чем не Софи Лорен?". Такое сравнение с итальянской актрисой понравилось многим ее поклонникам. Между тем, нашлись и те, кто заявил, что сравнение неуместно, так как у армянской актрисы и без того есть чем гордиться. Многие также отметили ее умный взгляд, а также то, насколько прекрасно она сохранилась до сих пор.

Стоит отметить, что ранее Кеосаян уже состоял в браке, от которого у него есть дочь. Именно за его развод с актрисой Аленой Хмельницкой и осудили Лауру Ашотовну. По словам пользователей сети, она не смогла привить ему семейных ценностей, по причине чего он и оставил семью ради другой женщины.