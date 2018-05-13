Победительница "Евровидения" Нетта не поедет в Россию из-за гей-парада в Израиле

Победительница песенного шоу "Евровидение" 2018 года, израильская певица Нетта Барзилай, не согласилась приезжать в Россию из-за того, что уже настроилась участвовать в гей-параде в Израиле. Агенты звезды подчеркнули, что данное мероприятие для Нетты весьма важнее, нежели премия "МУЗ-ТВ" "Трансформация".

Как стало известно, представители телеканала "МУЗ-ТВ" решили пригласить победительницу "Евровидения" Нетту Барзилай на вручение премии "Трансформация", которая состоится 8 июня текущего года. Они отправили приглашении израильской певице, однако она отказалась посетить Россию и принять участие в награждении.

Представители Нетты подчеркнули, что в это день у нее запланировано куда более важное мероприятие, чем вручение премии. Дело в том, что 8 июня в Иерусалиме пройдет гей-парад, в котором Нетта согласилась принять участие.

Стоит отметить, что 25-летняя певица была шокирована тем, что в России никогда не проводят и не приветствуются гей-парады.