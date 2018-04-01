Экстрасенс посоветовал Рапунцель лучше следить за здоровьем дочери

Молодые родители Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко захотели узнать судьбу своей новорожденной дочери и обратились к победителю "Битвы экстрасенсов-6" Зираддину Рзаеву. Он посоветовал участникам "Дома-2" больше внимания обращать на здоровье дочери.

Как известно, Ольга Рапунцель 1 апреля подарила своему мужу Дмитрию Дмитренко дочь и в настоящий момент малышке исполнилось чуть больше месяца. Родители очень обеспокоены будущим своей дочери и решили обратиться к экстрасенсу, чтобы он рассказал о том, что ждет малышку.

Как рассказал Рзаев, по генетике малышка больше взяла от мамы, потому в будущем она будет очень нестандартным, необычным и оригинальным ребенком. Он отметил, что во взрослой жизни у девочки получится стать знаменитой, возможно, она даже сможет заслужить статус народной артистки России.

Несмотря на все положительные аспекты будущего дочери Рапунцель и Дмитренко, Рзаев все же советует родителям тщательно следить за здоровьем дочери. Так, когда она подрастет, нужно будет соблюдать особую диету, чтобы сберечь здоровье и фигуру малышки, ведь она будет любить вкусную пищу. До своего совершеннолетия девочка будет иметь слабое здоровье, в отличие от своих сверстников, потому участникам "Дома-2" нужно окружить дочь заботой и вниманием, чтобы в будущем у нее все было хорошо.