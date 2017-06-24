С Пригожина хотят взыскать миллион долларов за песню Валерии

С известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина взыскать миллион долларов за песню его супруги и известной исполнительницы Валерии. В суде против него выступает композитор Максим Иванов, который является автором композиции.

Стали известны подробности разбирательства между Пригожиным и Ивановым, которое тянется уже несколько месяцев. Супруг Валерии согласился дать интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказал, как продвигается дело и имеет ли он в нем успех. К слову, Пригожин в свое победе не сомневается, так как опирается на несколько важных аргументов. Между тем, Иванов преследует цель взыскать с него миллион долларов и рассчитывает лишь на такое завершение разбирательства.

Иосиф Пригожин рассказал, что песня (речь идет о композиции Валерии "По серпантину") была написана много лет назад. Слова для нее подготовила сама певица, Иванов выступал как композитор музыки. Вначале он просто хотел безвозмездно отдать права на нее. Тем не менее, супруг исполнительницы настоял на том, чтобы заключить договор, согласно которому Иванову бы регулярно поступали начисления, однако после цифру он посчитал слишком маленькой. Спустя несколько лет произведение получило аранжировку, и Валерия стала его исполнять.

Пригожин считает, что композитор ведет себя по-хамски. По его мнению, он должен гордиться, что его песню исполняет Валерия. Тем не менее, она без ущерба может убрать ее с программы своих концертов.