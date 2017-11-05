«Счастливы вместе»: Анджелина Джоли вместе с детьми появилась в Голливуде

В День матери в воскресенье Анджелина Джоли буквально светилась от счастья, хотя была одета в черный наряд. Папарацци сфотографировали знаменитую актрису, которая прогуливалась по Голливуду со своими детьми.

Местные журналисты сфотографировали 42-летнюю актрису Анджелину Джоли, которая вместе со своими детьми прогуливалась по брендовым магазинам в Голливуде. Сообщается, что отметить День матери с Джоли решили только двое из шести её детей. Актриса наслаждалась времяпрепровождением с 14-летним Паксом и 13-летней Захарой, которые являются усыновлёнными детьми знаменитости.

Поклонники были расстроены, так как считают, что черная полоса в жизни актрисы все ещё продолжается. Джоли продолжает носить исключительно темные наряды и практически не появляется на звездных мероприятиях.