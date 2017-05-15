Британская певица рассказала о травмах, полученных во время нападения в ходе ее выступления на "Евровидении"

Участница "Евровидения" от Великобритании SuRie поделилась с журналистами впечатлениями от конкурса и рассказала, какие травмы она получила во время нападения неизвестного мужчины, который вырвал у нее из рук микрофон прямо на сцене во время прямого эфира. Отмечается, что нападавшего на SuRie арестовали.

Как известно, во время прямого эфира песенного конкурса "Евровидение", когда SuRie исполняла свою песню, внезапно на сцену вбежал неизвестным мужчина, вырвал из рук певицы микрофон и толкнул, сбив девушку с ног. Сразу же после инцидента ее арестовали. Как рассказа британская участница, на ее теле имеется несколько синяков и ссадин, однако в целом она в порядке.

Она вспомнила о том, что сразу же после инцидента она заметила на полу свой микрофон и решила во что бы то ни стало закончить песню, к тому же бэк-вокалисты пели и зал подпевал, так что выступление продолжилось. SuRie рассказала, что сразу же после инцидента ей предложили перепеть песню однако делать она этого не стала, так как выступление прошло хорошо.