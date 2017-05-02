«Полетела за новым любовником»: Виктория Боня на частном вертолете улетела на секретный ужин с режиссером из Голливуда

Виктория Боня заинтриговала своих подписчиков в Instagram новостью о секретном ужине. По мнению пользователей, экс-звезда «Дом-2» ищет любовника, поэтому отправилась с голливудским режиссером на частном самолете в «тайное место» для ужина.

В Instagram-аккаунте Виктории Бони появился ролик, на котором знаменитость сидит в кабине частного вертолета. По словам звезды «Дом-2», она летит на секретный ланч к какому-то известному режиссеру. Все это Боня рассказывает из кабины вертолета, в которому, по-видимому, летит к своему таинственному кинорежиссеру.

Пользователи предположили, что Боня нашла себя «очередного любовника» и спешит с ним не только обедать, но и «ужинать». Многие сошлись на том, что звезда попросту «хвастается» и это у нее неплохо получается, ведь комментариев от хейтеров появилось очень много.