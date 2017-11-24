Рэпер Matrang в метро перепел песню Виктора Цоя "Пачка сигарет"

Знаменитый рэпер Matrang, чья песня "Медуза" стала вирусной, спустился в метро и исполнил там песню Виктора Цоя "Пачка сигарет". Он опубликовал видео на своей странице в соцсети и уже успел собрать более 60 тысяч просмотров и восторженных откликов.

Рэпер Matrang получил большую популярность после своего хита "Медуза", который стал вирусным. Буквально недавно российский актер Сергей Безруков процитировал стихи из этой песни и в его устах она зазвучала по-новому.

На своей странице в соцсети Matrang опубликовал новое видео, которое понравилось пользователям и он получил восторженные отзывы. Так, рэпер спустился в метро и заметил мужчину, играющего на гитаре. Он присоединился к нему и исполнил песню легендарного Виктора Цоя "Пачка сигарет".

Пользователи сразу же отметили, что долго не могли понять, кого же им напоминает Matrang своим голосом, а после данного видео все стало на свои места. Действительно, голос рэпера практически идентичен с Цоем, их практически невозможно отличить.

В комментариях также отписались те, кому не особенно нравится творчество Matrang. Они отметили, что уже несколько раз просмотрели опубликованное видео и оказались в восторге, после чего вполне могут стать почитателями его таланта.