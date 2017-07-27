Оксана Федорова рассказала пять секретов красоты и сохранения молодости

«Мисс Вселенная – 2012» Оксана Федорова рассказала, как ей удается сохранять красоту. По словам 40-летней телеведущей, известной как одна из самых красивых женщин российского телевидения, поддерживать молодость ей помогают 5 секретов.

По словам Федоровой, понятие красоты невозможно представить без гармонии. Для телеведущей ощущение гармонии заключается в ее семье – детях и супруге. Именно муж приучил Федорову нырять в бочку с холодной водой. Это является первым секретом ее красоты, ведь ледяная вода приводит кожу в тонус.

Вторым секретом, который помогает Федоровой сохранять красоту, является имбирь. Телеведущая ценит полезный продукт, который помогает очищать кровь и стимулировать обмен веществ. Помимо этого, имбирь дает организму бодрости. Федорова ест имбирь в виде цукатов, ест его с медом или заваривает с чаем.

Еще одним секретом является уход за кожей лица. Федорова каждый день делает маски. Главное, считает телеведущая, правильно подобрать косметические средства, тогда кожа будет увлажненной и бархатистой.

Четвертым секретом Федоровой является дыхательная гимнастика. Каждый день она уделяет 15 минут своего времени на занятия, которые освобождают ее тело от «зажимов» и обогащают организм кислородом.

Последний секрет касается поиска внутренней гармонии. По мнению Оксаны Федоровой, очень важно найти хобби, которое будет радовать. Телеведущая любит танцы, она уже изучила искусство латиноамериканского танца и теперь занимается по стандартной бальной программе.