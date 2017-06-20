Известные актеры и начинающие режиссеры Данила Козловский и Ольга Зуева показали нежное фото с отдыха. На нем он запечатлен в розовом халатике, а она - с легким хаосом на голове.

Поклонники Данилы Козловского и Ольги Зуевой были весьма удивлены, когда увидели их совместную нежную фотографию с отдыха. Пара уже давно объявила о своих отношениях, однако не особо спешит делиться подробностями личной жизни. Тем не менее, они решили все же порадовать фанатов свежей порцией совместных фото.

Снимки по праву были названы весьма трогательными. На них Козловский и Зуева запечатлены на пляже. Их небрежные наряды, мягкое выражение лица актрисы, а также небольшая хмурость неба - все это посодействовало созданию очень атмосферной и уютной фотографии, как посчитали пользователи сети.

При этом, оин считают их пару одной из самых крепких в современном мире шоу-бизнеса. Такие выводы они делают, опираясь на то, что Данила Козловский и Ольга Зуева стараются как можно больше времени проводить вместе. Для этого они даже подстраивают свои рабочие планы. Так, в фильме "Тренер", режиссерская работа которого принадлежит именно актеру, одну из главных ролей сыграла Зуева.