Мать-героиня: Мария Кожевникова научила своих детей плавать

Актриса Мария Кожевникова поделилась с фанатами своей скромной радостью. Теперь её маленькие дети умеют плавать.

Для Марии это достижение своих 3-летнего и 4-летнего сыновей стало особенной страницей в истории воспитания. Женщина обучила ребят «мастерству» самостоятельно, не прибегнув к сторонней помощи специалистов. Иван и Максим во время обучения не пользовались кругом или другими поддерживающими приспособлениями, поскольку Мария Кожевникова всё делала по старинке, задействовав весь свой артистический потенциал.

Несмотря на довольно примитивный для большинства успех, на практике он оказывается труднодостижимым. Сегодня большое количество взрослых людей признаются, что никогда не посещали бассейн и даже не пробовали учиться плавать. Такие были и среди подписчиков Марии. Опытные мамы также посоветовали актрисе всё же отдать детей в водный спорт хотя бы ради развития атлетического телосложения. Хотя ранее они жаловались ей на слишком личную страницу в социальной сети.