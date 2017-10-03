Изменения во внешности Екатерины Колисниченко назвали неудачной пародией на Ким Кардашьян‍

Изменения во внешности бывшей участницы скандальной телепередачи "Дом-2" Екатерины Колисниченко назвали неудачной пародией на Ким Кардашьян‍. Накануне стало известно, что она поэкспериментировала с процедурой липофилинга и увеличила форму своих ягодиц.

В сети бурно обсуждают изменения во внешности звезды "Дома-2" Екатерины Колисниченко. Ее поклонники отлично знают, как она любит различные преображения и эксперименты с косметическими процедурами, однако, скорее всего, никто из них не ожидал, что она прибегнет к липофилингу. Она заключается в пересадке собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. Знаменитость решила таким образом увеличить размер своих ягодиц.

Помимо этого, за довольно непродолжительный период времени Колисниченко прибегла к ринопластике и сделала больше размер своего бюста. Тем не менее, все это не помогло ей завоевать любовь пользователей сети. Они осудили ее за чрезмерную заботу о внешности и даже назвали ее действия пародией на известную американскую модель Ким Кардашьян‍.