На съемках нового клипа Аллу Пугачеву «зажали» трансвеститы

Алла Пугачева приняла участие в съемках нового клипа стилиста Алишера, который пробует себя в качестве певца. Не обошлось и без опасных и забавных ситуаций, Примадонна снялась рядом с едущим поездом и была «зажата» трансвеститами, которые так хотели сделать с ней фото.

69-летняя артистка Алла Пугачева решила примерить для себя новый молодежный образ. Для съемок в клипе своего друга Алишера Примадонна выбрала синие джинсы, темную футболку с принтом и длинный плащ черного цвета. Съемки прошли успешно, хотя случались и опасные ситуации.

Во время съемок у ЖД-путей Пугачева шла очень близко к рельсам, когда за ее спиной появился поезд. Машинист даже сигналил Примадонне, предупреждая о возможной опасности, однако певица не испугалась. В съемках клипа принимали участие многие известные персоны, среди которых была замечена не только Алла Пугачева, но и блогерша Лилия Абрамова, известная как Tatarka.Fm.

На съемках случился еще и забавный случай. Пугачеву «зажали» трансвеститы, которые тоже снимались в клипе. Мужчинам, переодетым в женщин, очень хотелось сделать с Примадонной снимок. Они едва смогли «поймать» Пугачеву и уговорили ее сфотографироваться.