Анна Седокова в мини-бикини сводила своего сына на пляж

Популярная певица и режиссёр Анна Седокова решила сводить своего маленького сына Гектора на пляж. В честь такого события знаменитость выложила фото в Instagram и похвасталась не только повзрослевшим сыном, но и мини-бикини.

Анна Седокова решила поделиться в Сети очередным фото со своим сыном Гектором. На этот раз знаменитость сводила ребенка на пляж, а сама блистала в эффектном красном бини-бикини, которое сразу же оценили подписчики Седоковой.

«Чудесный малыш с мамулей», «Почему у Вас всегда так трогательно?», «Какой же он красавчик», «Шикарная фотография!», «Какой милаш, какие вы прекрасные», «Очень красивое фото!», «мальчик вырастет настоящим красавцем, как и мама», «Очень классные», - прокомментировали пляжную фотографию поклонники певицы.