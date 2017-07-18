"Деревенщина": Хейтеры высмеяли Костенко за "умение" одеваться

Хейтеры все никак не могут оставить в покое бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова и его нынешнюю жену Анастасию Костенко. На этот раз им не понравилось, как будущая мамочка одевается, потому хейтеры сравнили модель с "деревенщиной".

Сразу же после развода Тарасова с Бузовой, на голову несчастного футболиста обрушилась критика со стороны фанатов ведущей "Дома-2", досталось и его новой супруге, Анастасии Костенко. Многие фанаты Бузовой специально заходят на странички в соцсетях к Тарасову и Костенко, чтоб полить их очередной порцией грязи. Несмотря на это, влюбленные стараются не обращать внимания на хейтеров, футболист и его беременная жена публикуют снимки, демонстрирующие семейную идиллию в их семье.

Не так давно Костенко разместила фото, на котором она в компании мужа запечатлена рядом с кубком, который выиграл "Локомотив" и стал чемпионом России. Для фотосессии модель выбрала легкое розовое платье свободного кроя с завышенной талией, которое немного скрывает ее живот, а также черные босоножки. Тарасов же нарядился в черные джинсы, белую рубашку и серую жилетку, а на ноги надел белоснежные кроссовки.

Хейтеры высмеяли влюбленных, отметив, что им не помешал бы стилист, а также посоветовали Костенко брать пример с Бузовой, когда утром она подбирает себе наряд. Другие же сравнили модель с "деревенщиной" и отметили, что в таком платье Костенко не красит даже беременность.