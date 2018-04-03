Ксения Собчак показала страстный поцелуй с мужем Максимом Виторганом

В Instagram-аккаунте Ксении Собчак появился редкий снимок, на котором телеведущая и экс-претендентка на пост президента России целуется со своим супругом Максимом Виторганом. «Французский поцелуй с испанским прикосновением» - указала Собчак в описании под трогательной фотографией.

Ксения Собчак и Максим Виторган привыкли не афишировать подробности своей личной жизни. Супружеская пара редко делится информацией о своих взаимоотношениях, что часто становится поводом для слухов и домыслов об их возможном разводе. Не так давно в СМИ говорили о том, что Собчак ушла от Виторгана, но все подобные новости подтверждения не получили.

Теперь же, Ксения Собчак показала в своем Instagram страсть и любовь, с которой ее целует муж Максим Виторган. В описании она указала, что ее супруг решил без повода одарить ее жарким поцелуем, хотя и «не провинился».

Пользователи оценили фразу Собчак о том, что на снимке показан «французский поцелуй и испанским прикосновением». Многие порадовались семейному счастью супружеской пары и пожелали им продолжать жить в гармонии. Некоторые решили продемонстрировать свое умение в остротах, шутя о том, что Собчак получила поцелуй лишь для фото.