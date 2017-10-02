Коллега звезды сериала "Воронины" Бориса Клюева подтвердил его страшный диагноз

Коллега знаменитого актера Бориса Клюева Владимир Бейлис рассказал прессе, что звезда сериала "Воронины" сражается со страшным онкологическим заболеванием. Он отметил, что серьезные проблемы со здоровьем не мешают Клюеву продолжать актерскую карьеру и с удовольствием играть в театре и сниматься в кино.

Как известно, СМИ часто писали о болезни знаменитого Николая Петровича из сериала "Воронины", однако сам Борис Клюев никак официально не подтверждал имеющиеся у прессы данные. Буквально недавно его друг Владимир Бейлис, который является режиссером Малого театра, где работает Клюев, подтвердил поставленный ему диагноз. Когда журналисты поинтересовались, какая болезнь мучает звезду "Ворониных", он ответил, что у него, кажется, рак.

Точной информацией по поводу того, мучает ли Клюева рак, или же он сражается с другой болезнью, Бейлис не располагает. По его словам, несмотря на проблемы со здоровьем, актер продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра. Бейлис отметил, что когда-то Клюеву тяжело давалась работа из-за болезни, однако сейчас ему стало гораздо легче.