Певица Ёлка показала фото, которым объяснила, почему "подвязала с алкашечкой"

Певица Ёлка в своем профиле Twitter показала фото, которым объяснила, почему "подвязала с алкашечкой". В комментариях к нему она написала, что так выглядела в 2006 году. На снимке она запечатлена с пропитым лицом и в красном спортивном костюме.

Пользователи сети бурно обсуждают старую фотографию 35-летней поп-исполнительницы Ёлки, которую та сама показала на своей официальной странице в социальной сети Twitter. С помощью новой-старой публикации она хотела объяснить, почему "подвязала с алкашечкой", и, кажется, это у нее получилось очень даже неплохо.

На фото двенадцатилетней давности певица предстала в совершенно другом образе, отличном от того, в каком привыкли видеть ее поклонники. Обычно Ёлка появляется на публике ухоженной и красивой, однако на данном фото она показала себя с пропитым лицом и в непонятной красной мастерке. К этому образу она также надела крупные серьги. Певица сама посмеялась над собой, говоря о том, что в те годы была совсем не "фреш".