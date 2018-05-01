«Попала в тренд»: Яна Рудковская раскрыла секрет успеха победительницы «Евровидения»

Победа израильской певицы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» для многих стала неожиданностью. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что стало причиной успеха Netta из Израиля и почему первое место дали ей, а не певице из Кипра.

По словам Яны Рудковской, на «Евровидении» большое значение имеет оригинальность. Израильской певице удалось стать победителем песенного состязания именно потому, что та «попала в тренд» и показала «хитовый номер».

Как утверждает Рудковская, зрителю и жюри «Евровидения» любят выступления, которые запоминаются надолго. Этим Нетта Барзилай и смогла привлечь к себе внимание. Ни для кого не секрет, что выступление израильской певицы не оставило равнодушным почти никого, кому =-то оно понравилось, а кому-то нет. Так или иначе, Netta стала знаменитостью.

Победу пророчили не израильской певице, многие букмекеры считали, что первое место на «Евровидении» получит Элени Фурейра из Кипра. Однако, ей присудили второе место. По словам Рудковской, участница, представляющая Кипр, не была такой оригинальной, как Netta. Именно поэтому победу присудили певице из Израиля.