Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не стесняется шутить о своей беременности. День назад она опубликовала фото, под которым в объемном комментарии порассуждала на тему своего "интересного положения".

27-летняя российская телеведущая Регина Тодоренко на данный момент не состоит в романтических отношениях, однако поклонники не видят в этом помехи ее предполагаемой беременности. Какое-то время назад они заметили, что та значительно прибавила в весе, и начали высказывать по этому поводу свои предположения. Многие решили, что их кумир беременна, и пытается это скрывать, как и многие другие знаменитости.

Тодоренко не стала стесняться разговоров на эту тему и даже пошутила на этот счет. В ее профиле Instagram появилась фотография с образом, в котором она предстала на красной дорожке в Каннах. Платье телеведущей было несколько необычном, и действительно могло бы быть выбрано кем-то из известных представительниц шоу-бизнеса для того, чтобы скрыть лишние килограммы на животе или же беременность.

Тем не менее, Тодоренко сразу решила пресечь слухи. "Она толстая, нет, беременная", - написала она сама для себя под постом, как бы шутя над пользователями сети, которые любят высказывать свои предположения относительно ее фигуры. Также она объяснила, что в этот раз представляет L'Oréal Paris Makeup, поэтому вышла на красный ковер в том образе, который ей подобрали специалисты.