Андрея Малахова застукали в постели с экс-женой Армена Джигарханяна

Телеведущий Андрей Малахов показал достаточно неудачное фото, демонстрируя, как он наблюдает за «Евровидением-2018», как сообщает VladTime. Устав ждать итоги, артист заснул, но не один, а с бывшей женой актёра Армена Джигарханяна Виталиной Цимбалюк-Романовской.

Рядом была и его жена, Наталья Шкулёва, однако поклонников всё равно это шокировало. Они поинтересовались, неужели Малахову не хватает существующей зарплаты. Иной вариант, для чего телеведущему подобным образом «пиарить» бывшую жену Джигарханяниа, придумать не смогли.

Они отметили, что Малахов начал «хайпить» на чём угодно. Это началось, когда в его ток-шоу появилась Диана Шурыгина, а теперь окончательно перешло все возможные рамки. Подписчики поинтересовались, неужели Наталье Шкулёвой такое поведение мужа не противно.