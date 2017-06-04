«У меня уже был мальчик в памперсах»: Бузова рассказала о «грехах» Тарасова

Ольга Бузова, которая не так давно пережила развод с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, рассказала о том, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой. По словам певицы и звезды шоу «Дом-2», ей нужен настоящий мужчина, способный на поступки, так как «мальчик в памперсах» у нее уже был.

Как рассказала Ольга Бузова, ей пришлось в течении 7 лет «тащить» отношения. Рядом с «мальчиком в памперсах» она искала время для встречи, решала, куда его свозить на отдых. Помимо этого, Бузовой приходилось брать на себя всю мужскую работу: выбирать плитку в дом, искать, где сменить зимнюю резину машины. Более того, певица искала автосервисы для замены резины не только для своего авто, но и для машины возлюбленного.

Сейчас Бузова заявляет, что больше она не хочет взваливать на себя все обязанности, которые лежали на ее плечах во время отношений с «мальчиком в памперсах». Певица надеется найти мужчину, который справится со всеми сложностями. Бузова не исключает, что такого избранника она может найти на новом проекте, который скоро выйдет на телеканале «ТНТ». Скорее всего, певица ведет речь о шоу, которое будет создано по примеру «Холостяка», только теперь свою половинку будет искать не мужчина, а женщина.