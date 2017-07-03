Стало известно, как у Ким Кардашьян появились сексуальные ягодицы

Личный тренер Ким Кардашьян подтвердила, что у звезда реалити-шоу и матери троих детей такие спортивные ягодицы были не всегда. Теперь стало известно, как Кардашьян добилась таких идеальных форм.

В недавнем интервью журналу Women's Health личный тренер Ким Кардашьян Мелисса Алькантара рассказала, сколько времени уходит для того, чтобы поддерживать такую фигуру, как и у звезды реалити-шоу. Тренер сообщила, что Ким очень строго относиться к себе и не позволяет пропускать тренировки. Знаменитость регулярно выполняет в течении полутора часов упражнения для ног и ягодиц.

Также Кардашьян всегда в конце тренировки оставляет время на разработку своей спины. Мелисса Алькантара заявила, что идеальный пресс Ким получила благодаря правильному питанию, поэтому тренировки в первую очередь рассчитаны на ягодицы.