Андрей Гайдулян выбрил ирокез под «Цвет настроения синий»

Актер Андрей Гайдулян, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», шокировал пользователей Сети своим новым и весьма необычным образом. В своем Instagram он разместил ролик, на котором под песню «Цвет настроения синий» ему выбривают ирокез.

В Instagram-аккаунте Андрея Гайдуляна появились новое видео и снимок. И ролик, и фотография весьма шокировали пользователей. На видео актер получает новую прическу, вместо традиционной стрижки Гайдуляну выбривают ирокез. Все это происходит под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В описании актер указал, что в свое время он не успел записать Киркорову видеопослание, как это делали другие артисты. Теперь же, из Лас-Вегаса Гайдулян выслал видео, на котором поддался настроению нашумевшей песни Киркорова.

После этого Гайдулян показал снимок, на котором он предстал в новом и необычном образе. Актер позирует в белой майке и пиджаке. На голове у него малиновый ирокез, а весь он обвешен золотыми украшениями. На груди у Гайдуляна висит несколько массивных цепей, рука украшена кольцами, часами и браслетами. Как предполагают пользователи, такой образ Гайдулян выбрал для съемки в новом проекте.

Видео, на котором Гайдуляну выбривают ирокез, собрало уже почти 90 000 просмотров. Снимок собрал почти 30 000 лайков и множество комментариев, в которых пользователи пишут о том, как необычно выглядит актер.