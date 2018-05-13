В Сети победительницу "Евровидения" сравнили с танцовщицей из мультика "Панда Кунг-Фу"

Пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают победительницу "Евровидения-2018", израильскую певицу Нетту Барзилай. Многие также начали создавать мемы с Неттой, при этом сравнивая ее с танцовщицей из мультфильма "Панда Кунг-Фу".

Как известно, пользователи соцсетей никогда не скупятся на разнообразные мем в адрес прославившихся или оконфузившихся знаменитостей, на этот раз "звездой Сети" стала Нетта Барзилай, победительница песенного конкурса "Евровидение". Изначально пользователи обсуждали ее яркую внешность и некую "фриковатость", а затем перешли и на лишние килограммы.

Известно, что Нетта весьма полноватая девушка, которая смело превращает свои изъяны в достоинства, потому-то она и смогла покорить "Евровидение". Пользователи начали сравнивать Барзилай с грузными мультипликационными персонажами и пришли к выводу, что больше всего она напоминает панду-танцовщицу из известного мультика "Панда Кунг-Фу". Многие сравнили их наряды и формы, после чего отметили, что сходство просто стопроцентное.

Пока неизвестно, как сама Нетта отреагировала на подобное сравнение, однако уже известно, что певица вполне может посмеяться над собой, как это произошло во время ее падения с лестницы на "Евровидении".