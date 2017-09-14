Анна Седокова расплакалась на концерте старшей дочери

Популярная певица и мать троих детей Анна Седокова призналась, как провела свой «профессиональный» День матери. По словам артистки, она расплакалась, когда увидела свою старшую дочь на большой сцене.

Анна Седокова призналась поклонникам, что сегодня её старшая дочка Алина впервые выступала на концерте танцевальной студии «TODES». Стоит отметить, что Алина длительное время занимается танцами, чем и радует свою звездную родительницу. Также певица отметила, что в День матери из-за конфликта с бывшим супругом, она так и не смогла повидаться с младшей дочерью Моникой, поэтому только поговорила с девочкой по телефону.

В личном микроблоге певица разместила и отрывки танцев. Поклонники Седоковой в очередной раз убедились, какие талантливые у Анны подрастают дети.