«Это падший человек»: Милана Кержакова рассказала о разрыве с мужем-футболистом

Милана Кержакова, жена известного футболиста Александра Кержакова, опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с сыном Артемом. В комментариях Кержакова рассказала, что уже давно рассталась со своим супругом, по ее словам, футболист оказался «падшим» человеком.

В течении долгого времени Милана Кержакова не публиковала снимки со своим мужем-футболистом. Многих пользователей это натолкнуло на мысли о возможном расставании. Теперь же, сама Кержакова решилась рассказать своим подписчикам правду.

В комментариях под последним постом, где Милана Кержакова запечатлена со своим сыном Артемом, одна из пользовательниц задала вопрос об отношениях девушки с футболистом. В ответ на этот комментарий Кержакова написала, что со своим супругом она рассталась.

Более того, когда пользователи стали интересоваться причиной их расставания, Милана Кержакова не стала отмалчиваться. В комментариях она написала, что Кержаков оказался «абсолютно падшим, не достойным уважения человеком». Пользователи желают Кержаковой с достоинством перенести развод. Некоторые даже опасаются, что футболист может отобрать у нее ребенка, как ему это удалось сделать в его втором браке.