Сергей Жуков одобрил женскую версию песни «Он тебя целует»
Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков показал очередной кавер на хиты группы, как сообщает VistaNews. Ролик авторства Ани Нарыковой, представляющий собой женскую версию «Он тебя целует», понравился и самому исполнителю, и поклонникам.
Певица, аккомпанимируя себе на пианино, рассказывала о девушке, которая всё делала для парня – готовила, позволяла отдыхать с друзьями и даже не была против футбола. Однако он бросил её ради особы с силиконовым бюстом, которая любила не его, а его деньги. Сергей Жуков, комментируя текст кавера, отметил, что это получилась почти самостоятельная песня, только на мотив «Он тебя целует».
Подписчики с ним согласились. Они отметили, что исполнено очень хорошо. Аня Нарыкова не впервые перепевает разных российских исполнителей, и её таланты нравятся интернет-пользователям. Некоторые, обратив внимание на текст, начали спорить, что же лучше – брак по расчёту или по любви, так и не придя к единому мнению.