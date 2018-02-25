«Спасибо, Господь, за интернет»: Ксения Собчак шокировала своим обращением к Богу

В Instagram-аккаунте Ксении Собчак появился пост, в описании к которому звезда написала слова благодарности, адресованные к Богу. Собчак поблагодарила Господа за мобильную связь и за Интернет, что вызвало небывалую волну негодования пользователей.

В своем Instagram Ксения Собчак разместила, казалось бы, простое фото – звезда занимается какими-то делами, решая из по телефону. Однако, описание к снимку настолько возмутило пользователей, что те не смогли сдержаться и стали писать в комментариях самые оскорбительные и некультурные слова.

В описании к снимку Собчак рассказала, что ей приходится работать даже во время отдыха с семьей. Сейчас она занимается «последними штрихами»: пригласительными, титрами и афишами. Далее она написала фразу, которая весьма возмутила пользователей: «Спасибо тебе, Господь, за мобильную связь и интернет даже в испанских средневековых городках».

Пользователи пришли в возмущение. Комментаторы пишут о том, что благодарить Бога за Интернет настолько «глупо», что даже представить такое сложно. Некоторые также отметили, что за технологии стоит писать «спасибо» не Господу, а ученым. Не все поняли иронию Собчак, которая вряд ли хотела всерьез адресовать слова благодарности Господу. Пользователи продолжают писать звезде негативные комментарии, обвиняя Собчак в «глупости».